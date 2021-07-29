الأولى
الجيش لتطويق الوباء بأكادير
يعيش سكان وزوار جهة سوس ماسة، وبشكل خاص أكادير، منذ أسبوع، تحت رحمة فيروس كورونا المستجد، بعد أن صار الوضع الصحي أشبه بالكارثي، إثر استرسال الارتفاع المهول لعدد المصابين. وأكد قيجي زايد، رئيس قسم الإنعاش بمستشفى أكادير، أن الوضع لا يبشر بخير، إذ امتلأت أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى “كوفيد” بالمستشفىأكمل القراءة »
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