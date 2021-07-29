خاص
التـزام ملكـي
مسار تفكير شامل حول نموذج تنموي جديد في شكل ميثاق مسؤولية يربط بين التطلعات والمطالب * يوسف العمراني 1. مرت سنتان متتاليتان على احتفال المغاربة وأصدقاء المغرب هنا وفي باقي أنحاء العالم بعيد العرش في سياق الأزمة الوبائية لكوفيد19. سنتان مطبوعتان بخصوصيات عديدة شكلتا اضطرابا عاما لكن دون تغيير شيءأكمل القراءة »
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