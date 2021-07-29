وطنية
هكذا ربح المغرب رهان الملاعب الكبرى
ربحت الرياضة الوطنية في عهد الملك محمد السادس رهان البنيات التحتية، خصوصا الملاعب والمركبات الرياضية الكبرى، سيما بعد الترشح لتنظيم كأس العالم. وأطلقت المملكة استثمارات بالملايير لتشييد ملاعب بمواصفات عالمية، بمراكش وأكادير وطنجة، فيما تم رصد استثمارات أخرى، لتأهيل ملعبي محمد الخامس بالبيضاء ومولاي عبد الله بالرباط، حتى صارا فيأكمل القراءة »
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