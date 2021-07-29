خاص
العدل رهان ملكي
الملك رسم خارطة الطريق لتكريس الثقة ومنحه المكانة اللائقة شكل الخطاب الملكي لـ 1999، الذي ألقاه جلالته لمناسبة افتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء، خارطة طريق، بشأن الرغبة الملكية في تحقيق استقلال حقيقي وفعلي للقضاء، لما يشكله الأمر من أهمية في البناء الدمقراطي للمجتمع، إذ قال جلالته “…من البديهي أنهأكمل القراءة »
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