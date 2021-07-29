حوادث
حكم بـ 92 مليونا ضد مكتب حقوق المؤلفين
قضت بها المحكمة لفائدة مندوبه الجهوي السابق تعويضا عن الأخطار والفصل والضرر انتهت قضية تعويض مرفوعة ضد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بإدانته بأداء مبلغ ناهز 92 مليون سنتيم تعويضا عن الأخطار والفصل والضرر بموجب دعوى طرد تعسفي رفعها المندوب الجهوي السابق للمكتب. وبلغت القضية مرحلة النقض بعد أن حكمت الغرفةأكمل القراءة »
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