الرياضة
منع بقالي من مواقع التواصل
الإدارة التقنية ومدربه يسعيان لحمايته من الضغوط اضطرت اللجنة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، إلى منع سفيان بقالي، عداء المنتخب الوطني، من استعمال المحمول، في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، لإبعاده عن الضغوطات. إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) علمت “الصباح”، أن الإدارة التقنية وبقاليأكمل القراءة »
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