الأولى
“ديستي” تسقط مافيا عابرة للقارات
كوكايين وقوارب ضمن المحجوزات ومتهمان مطلوبان لحيازة السلاح الناري والاتجار في البشر أسقطت معلومات وفرتها عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، عنصرين خطيرين، من عصابة مسلحة، متخصصة في الاتجار في البشر والاتجار الدولي في الشيرا والكوكايين. ووضعت ديستي حدا لفرار المتهمين، اللذين اتخذا من الأقاليم الصحراوية قاعدةأكمل القراءة »
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