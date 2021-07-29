خاص
إشعاع دولي بالمهرجانات
اهتمام ملكي خاص بالمجال وولع بأنماط الفنون أنعش حركة التظاهرات الثقافية ظلت قضايا الفن والثقافة والإبداع وأهله، على مدار أزيد من عقدين من حكم الملك محمد السادس، داخل اهتماماته، إذ اتضح أن الملك الشاب منذ بدايات حكمه، له اهتمامات بالمجال وولع خاص بأنماط معينة من الفنون، منذ المرحلة التي كانأكمل القراءة »
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