الصباح الفني
الجم: أعداء النجاح يحاربونني
كيف تلقيت خبر شائعة وفاتك؟ إن إعلان خبر وفاة أشخاص معروفين مازالوا على قيد الحياة، تعتبر ظاهرة شاذة ونتيجة الفراغ، الذي يعيشه البعض ممن يبحثون عن “البوز” بشتى الطرق، حتى لو كان ذلك على حساب إلحاق الأذى بمشاعر الآخرين وعائلاتهم. وتفاجأت يوم ثاني عيد الأضحى الذي عرضت فيه قناة “الأولى”أكمل القراءة »
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