الصباح الفني
نديم تعود بـ”أنا وياك”
عادت المغنية ماريا نديم إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “أنا وياك”. واختارت نديم أن تطل على جمهورها من خلال عمل “ديو” جمعها بالمغني اللبناني أنطوني تومة، وهو أول تعاون يجمعهما، علما أنها سبق أن قدمت ديوهات أخرى منذ بداية مسيرتها الفنية. ونشرت نديم،أكمل القراءة »
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