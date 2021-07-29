خاص
رائد التعاون الإفريقي
إدريس قصوري (خاص) قصوري: توجه المغرب يقوم على أبعاد عميقة تؤسس لسياسة إفريقية مندمجة توج قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الإستراتيجية الملكية الواضحة، التي تقوم على منطق الشراكة القائمة على تفاهمات سياسية وعلاقات تعاون اقتصادية مع بلدان القارة الإفريقية، وفق منطق “رابح-رابح”. وشكلت 2016 سنة إفريقية بامتياز، بالنسبة إلىأكمل القراءة »
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