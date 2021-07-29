خاص
السلاليات… معركة التمكين
قطيعة مع الأعراف التي حرمت المرأة من حقوقها ساهم زخم الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في المغرب في ظهور حركة السلاليات في بداية 2007، إذ شكلن مجموعات في عدة مناطق لوضع حد ل”الحكرة” والظلم وبدأن في مواجهة عائلاتهن وممثلي القبيلة وحتى السلطات المحلية للمطالبة بالمساواة في ملكية الأرض والإرث. وبعد سنوات طويلة منأكمل القراءة »
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