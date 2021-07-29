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هل تتجه الحكومة بالمواطنين نحو الهلاك؟
تمديد التخفيف في ذروة هيجان كورونا أمام اختفاء صرامة التدابير تزامن تمديد الحكومة لسريان حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد إلى 10 شتنبر المقبل، أول أمس (الثلاثاء)، مع إعلان وزارة الصحة عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة فقط، إذ قاربت الرقم 7000، بينما توفي 27 مصابا. وأمامأكمل القراءة »
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