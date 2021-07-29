fbpx
الأولى

هل تتجه الحكومة بالمواطنين نحو الهلاك؟

منذ 3 دقائق
اكتظاظ وتزاحم بسبب الإقبال المكثف على التلقيح بمركز "عين الذياب" بالبيضاء (أحمد جرفي)
تمديد التخفيف في ذروة هيجان كورونا أمام اختفاء صرامة التدابير تزامن تمديد الحكومة لسريان حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد إلى 10 شتنبر المقبل، أول أمس (الثلاثاء)، مع إعلان وزارة الصحة عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة فقط، إذ قاربت الرقم 7000، بينما توفي 27 مصابا. وأمامأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى