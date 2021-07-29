الأولى
ساجد: لن أترشح
أكد محمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، تفضيله ترشيح الشباب والنساء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتجديد دماء الحزب بنخب جديدة للإسهام في تطوير عمل حزب “الحصان”، الذي تعثر في محطات كثيرة، وشهد تصدعا داخليا طيلة سنتين وصل حد طرق أبواب القضاء. وبخصوص ما راج عن وجود رغبة لديه في ترشيح نفسهأكمل القراءة »
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