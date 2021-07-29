اذاعة وتلفزيون
400 مشارك في كاستينغ “فاشن مغربي”
علمت “الصباح” أن حوالي 400 شخص شاركوا في كاستينغ برنامج “فاشن مغربي” والذي ينتظر أن يبث على شاشة القناة “الأولى” خلال الموسم التلفزيوني المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي البرنامج توصلوا بتصاميم الراغبين في المشاركة في البرنامج في موسمه الأول، بلغ عددهم أكثر من 400 تصميم، قبل أن يقع الاختيارأكمل القراءة »
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