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اذاعة وتلفزيون

400 مشارك في كاستينغ “فاشن مغربي”

منذ 11 دقيقة
علمت “الصباح” أن حوالي 400 شخص شاركوا في كاستينغ برنامج “فاشن مغربي” والذي ينتظر أن يبث على شاشة القناة “الأولى” خلال الموسم التلفزيوني المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي البرنامج توصلوا بتصاميم الراغبين في المشاركة في البرنامج في موسمه الأول، بلغ عددهم أكثر من 400 تصميم، قبل أن يقع الاختيارأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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