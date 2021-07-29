حوادث
إيقاف جانحين بالعيون
نجحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، أخيرا، في إيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، متورطين في ترويج مخدر الشيرا، وحيازة أسلحة بيضاء وسيارة متحصلة من سرقة. وحسب مصادر «الصباح»، فقد تم إيقاف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 24 سنة، من قبل فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية،أكمل القراءة »
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