الرياضة
الأخلاقيات تضرب بقوة
عادت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للضرب بقوة وأوقفت عبد الكريم لبيض، الكاتب العام لفريق أمجاد تارودانت لكرة القدم النسوية، ومحجوب لكحل، مدرب شباب العرائش، ومحمد الصبحيي نائب رئيس النادي الرياضي الفنيدق. وذكرت جامعة الكرة عبر موقعها الرسمي، أنه تم توقيف عبد الكريم لبيض، الكاتب العام لفريقأكمل القراءة »
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