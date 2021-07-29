وطنية
5600 إصابة سنويا بالتهاب الكبد “سي”
يسجل المغرب 5600 إصابة جديدة سنويا بفيروس الالتهاب الكبدي «سي»، كما وصل عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض، الذي تنتج عن مضاعفاته حوالي 5000 حالة سنويا، إلى 400 ألف شخص. وتشكل نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع «سي»، عبر الحقن، عند الأشخاص المتعاطين للمخدرات، إلى 79 في المائة، مقابل 42 في المائةأكمل القراءة »
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