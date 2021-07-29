الرياضة
الزمامرة يستسلم
“ريمونتادا” الصحابي تبقي وادي زم بالقسم الأول استسلم نهضة الزمامرة في الدورة الأخيرة لبطولة القسم الأول، وعاد إلى القسم الثاني، بعد تعادله أمام سريع وادي زم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس (الثلاثاء)، بملعب البشير بالمحمدية. وكان الفريق الدكالي سباقا إلى افتتاح التهديف، بضربة رأسية مركزةأكمل القراءة »
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