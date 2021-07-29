خاص
محمد السادس… باني المسارح
أعاد الاعتبار لأبي الفنون بتدشين مسرح وجدة الذي حمل اسمه وتشييد مسرحي البيضاء والرباط بمواصفات عالمية أعاد الملك محمد السادس، منذ بداية حكمه، الاعتبار للمسرح في المغرب، لوعي جلالته بأهمية الثقافة في تحقيق التطور والتنمية للشعوب، خاصة بعد الجريمة التي تعرض لها “المسرح البلدي” الشهير بالبيضاء، الذي تم هدمه فيأكمل القراءة »
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