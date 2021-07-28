أسواق
تشخيص ووصفة علاج بنشعبون
كثرة الضرائب وإعفاءات دون تقييم والعلاج يتطلب خمس عمليات يعاني النظام الضريبي مجموعة من الاختلالات أصبحت تشكل عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأصبح هناك إجماع بضرورة إصلاح النظام الجبائي، بعد إجراء تقييم دقيق لمختلف النقط السلبية. وعقدت مناظرة وطنية، منذ أزيد من سنتين لتقييم والبحث عن محاور الإصلاح، صدرت عنها مجموعةأكمل القراءة »
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