ربورتاج
نساء قوامات على الرجال
بدأن بمشاريع بسيطة وتحولن إلى سيدات أعمال وكسبن احترام المتعاملين والمؤسسات المالية بعد تبني الدولة مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، كشفت النساء عن قدرة فائقة في عالم الاستثمار والتسيير، أغلب مشاريعهن نجحت وبامتياز كبير وصارت منتوجاتهن علامة متميزة بأكبر الأسواق الممتازة بالمغرب، في حين قاد أغلب الرجال مشاريعهمأكمل القراءة »
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