مجتمع
احترام تدابير كورونا… تمييز سلبي
اكتظاظ بأسواق ممتازة وانتقاء في الأحياء والطرقات وتشدد بالمطاعم لا دليل على أن المغرب ينهج سياسة ناجعة للتصدي لوباء كورونا، داخل بعض الأسواق الممتازة أو الحرة بالعاصمة الاقتصادية، فالنشاط والرواج داخلها يعطيان الانطباع بأن الحياة طبيعية، وان فيروس كورونا تلاشى واندثر، ولم يعد مقلقا كما كان عليه الحال في يوليوزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا