الصباح الفني
براني في أغنية وطنية
أطلقت، أخيرا، الفنانة كوثر براني أحدث أعمالها وهي أغنية ذات طابع وطني بعنوان “الله، الوطن، الملك”، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، على قناتها الرسمية على “يوتوب”. وتقاسمت منذ فترة الفنانة كوثر براني مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة توثق لحظة تسجيل الأغنية، علقت عليها بالقول “كنوجدو أغنية زوينة”، وهي التدوينةأكمل القراءة »
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