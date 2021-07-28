الصباح الفني
حروز وأوشاطر في معرض مشترك
التظاهرة تحمل عنوان «السلام والحب بالصويرة» يتواصل بفضاء دار الصويري بالصويرة، إلى غاية 7 غشت المقبل، معرض فني لأحدث إبداعات الفنانين التشكليين أحمد حروز ونادية أوشاطر، ضمن معرض استثنائي لفنانين جمعهما الحب والفن. ويكتشف زوار هذا المعرض، الذي افتتح، نهاية الأسبوع الماضي، بتنظيم من جمعية الصويرة موكادور تحت شعار “السلامأكمل القراءة »
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