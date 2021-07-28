أسواق
العدالة الجبائية… رهان الإصلاح
عبء ضريبي غير متكافئ وقانون إطار لمعالجة اختلالات المنظومة ينتظر الحكومة المقبلة لتنزيله صادق مجلسا النواب والمستشارين على مشروع القانون الإطار، المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يضع الإطار العام لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، التي انعقدت منذ أزيد من سنتين. وحدد المشاركون في المناظرة مجموعة من النواقص التي يعانيهاأكمل القراءة »
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