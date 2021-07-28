الصباح الفني
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“مرحاض ذهبي” بمنزل شرطي مرتش وجد محققون روس مرحاضا من الذهب لدى تفتيشهم منازل عناصر شرطة متهمين بقبول رشاو. وأوقف الكولونيل أليكسي سافونوف، رئيس الشرطة المرورية، إلى جانب ستة عناصر آخرين عقب مداهمة قامت بها لجنة التحقيق الروسية في جنوبي منطقة ستافروبول. ونشرت السلطات صورا لمنزل فخم يضم ديكورات مترفةأكمل القراءة »
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