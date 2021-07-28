وطنية
تنافس “شريف” في “الرشوة الانتخابية”
أعيان وأثرياء الانتخابات يشترون ذمم رؤساء جماعات بالملايين اهتدى مرشحون إلى البرلمان من أصحاب الجاه والمال، إلى وسيلة سهلة تقربهم من القبة، بشراء ذمم رؤساء جماعات، بعلة أن لهم أتباعا وأنصارا كثرا، ومن شأن ذلك أن يعبد الطريق أمامهم إلى المؤسسة التشريعية. ونجح قيادي سياسي معروف في الشمال في شراءأكمل القراءة »
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