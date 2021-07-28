حوادث
الرصاص لمواجهة جانح بمريرت
التدخل الأمني مكن من إيقافه رفقة شركائه وتحييد الخطر اضطر مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمريرت، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، منتصف ليلة السبت الماضي، بعد تدخل أمني، إثر تعريض شخص كان في حالة غير طبيعية حياة الناس للخطر، ولم تفلح معه كل وسائل الإقناع للتراجع عن أفعاله، وفضلأكمل القراءة »
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