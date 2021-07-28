أسواق
10 التزامات حكومية للإصلاح
تهم تخفيف العبء عن الفئات المتضررة وتحسين العلاقة بين إدارات الضرائب والملزمين تعهدت الحكومة، عقب انتهاء أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بعشرة التزامات تعكس أبرز التوجهات المعبر عنها من قبل المشاركين في المناظرة والتي تندرج في إطار رؤية الإصلاح المتوخاة. ويتمثل الالتزام الأول في إعادة تحديد معدلات الضريبة على الدخلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا