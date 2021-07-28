وطنية
وهبي: التنسيق مع الاستقلال انتهى
قال عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إن التنسيق مع الاستقلال انتهى بإغلاق دورة البرلمان، لأن نزار بركة، أمين عام حزب “الميزان” رفض التحالف، واختار كلمة التنسيق التي لم تعد قائمة بحكم نهاية الدورة التشريعية، أما علاقة الأصالة والمعاصرة بحزب التقدم والاشتراكية فما زالت قائمة، وأن حزبه منفتح علىأكمل القراءة »
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