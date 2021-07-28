حوادث
20 سنة لـ”بزناس” حاول قتل دركي
المتهم وجه طعنة للضحية كلفته 23 غرزة طبية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة تاجر مخدرات والحكم عليه ب20 سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية محاولة القتل العمد وحيازة المخدرات والاتجار فيها وإهانة رجال الدرك أثناءأكمل القراءة »
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