الأولى
أحداث تونس… تجمع فرائد العقد الإسلامي
هَبّة إسلاميي الشرق والغرب لم تكن لنصرة التونسيين ولا حقنا لدمائهم بل لنصرة حزب النهضة < د. خالد الحري ما إن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حزمة قراراته الجديدة، بشأن تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة ورئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية، حتى تلاحمت والتحمت فرائد عقد التيار الإخواني، والأحزاب الإسلامية،أكمل القراءة »
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