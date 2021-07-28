الرياضة
وجوه جديدة في لائحة الأولمبيين
عموتة يستدعي 18 لاعبا للتحضير لبطولة شمال إفريقيا بليبيا يقيم المنتخب الوطني أقل من 23 عاما معسكرا جديدا، اليوم (الأربعاء)، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، في سياق تحضيراته لبطولة شمال إفريقيا، التي تحتضنها ليبيا في غشت المقبل. ووجه عموتة، مدرب المنتخب الأولمبي الدعوة إلى 18 لاعبا للمشاركة في المعسكر،أكمل القراءة »
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