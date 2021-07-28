مجتمع
مراكز تلقيح مغلقة قبل الثامنة
فرق كبير بين الواقع وبلاغات وزارة الصحة، ففي وقت تحمل فيه الوزارة المواطنين مسؤولية التقاعس عن التلقيح، وتربط الوفيات والحالات الخطيرة بعدم التطعيم، فإن آخرين يجوبون مراكز التلقيح من أجل أخذ جرعاتهم دون فائدة. ويبدو أن تهديد الأطر الصحية في مناسبات كثيرة، بعدم الامتثال إلى قرارات الوزير، في ما يتعلقأكمل القراءة »
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