fbpx
حوادث

إيقاف متورطين في جريمة قتل بمقهى

منذ دقيقتين
الضحية دخل في ملاسنات مع زبناء وأبحاث كشفت ظلوع النادلة في الاعتداء أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، الأحد الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم، لتسببهم في وفاة أحد الأشخاص، على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجريمة التي ذهب ضحيتها شخص يبلغ منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى