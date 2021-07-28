حوادث
إيقاف متورطين في جريمة قتل بمقهى
الضحية دخل في ملاسنات مع زبناء وأبحاث كشفت ظلوع النادلة في الاعتداء أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، الأحد الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم، لتسببهم في وفاة أحد الأشخاص، على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجريمة التي ذهب ضحيتها شخص يبلغ منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا