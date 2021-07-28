الرياضة
هكذا يعيش الرياضيون بالقرية الأولمبية
أكل حلال والتزام بجمع النفايات واللجنة توفر لهم التجهيزات الطبية جندت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية إمكانياتها البشرية والمادية واللوجيستيكية، من أجل توفير الظروف الملائمة للرياضيين المغاربة، قصد تحقيق نتائج جيدة، خلال الألعاب الأولمبية، التي تحتضنها طوكيو إلى غاية 8 غشت المقبل. وما دفع اللجنة الأولمبية إلى ذلك، رغبتها في تسهيلأكمل القراءة »
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