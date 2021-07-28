حوادث
مخدرات تطيح بموظف بالقنيطرة
أحضرها على متن حافلة بعد قضاء عيد الأضحى بالشمال وسد قضائي فضح أمره قادت الصدفة عناصر الأمن في سد قضائي بمدخل القنيطرة، صباح السبت الماضي، إلى اعتقال موظف متلبسا بحيازة كميات مهمة من الشيرا والأقراص المهلوسة استقدمها من تطوان، حيث كان يقضي عطلة عيد الأضحى لدى عائلته. وعمت الصدمة عناصرأكمل القراءة »
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