الرياضة
كرمة مرشح لتدريب الفتيان
المدير التقني مستعد لتولي المهمة بعد نجاحه بآسفي أفاد مصدر مسؤول أن أمين كرمة، المدير التقني لأولمبيك آسفي، مرشح لشغل مهمة مدرب للمنتخب الوطني للفتيان. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن العمل الذي قام به كرمة داخل فريق آسفي، ونجاحه في قيادة فريق الأمل إلى التتويج بلقب البطولة، وتحقيق الصعودأكمل القراءة »
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