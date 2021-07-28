الأولى
قاضيات متذمرات من نتائج التعيينات
لم ترق النتائج الأخيرة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، التي خصت جانب التعيين في المسؤوليات القضائية، مجموعة من القاضيات، خاصة اللواتي سبق أن عبرن عن رغبتهن، في تحملها، وتقدمن بطلباتهن عند الإعلان عن وجود مناصب شاغرة. واعتبرت عائشة أيت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن النتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطةأكمل القراءة »
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