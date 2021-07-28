حوادث
كمين يطيح بمسير مقهى بالبيضاء
تسلم مخدرات من صديقه الشمالي لبيعها لمروجين ومخبر فضح مخططه أطاح كمين للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، بمسير مقهى وشريكه، متلبسين بحيازة كميات مهمة من المخدرات، كانا ينويان بيعها لمروج مخدرات بالتقسيط. وأحيل الموقوفان على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وبعد استنطاقهما واعترافهما بالتهم الموجهة إليهما، قرر متابعتهما في حالة اعتقالأكمل القراءة »
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