حوادث
حملات لضبط مخالفي الطوارئ
تواصل السلطات المحلية بطنجة، حملاتها الزجرية ضد المخالفين للقرارات الحكومية، المرتبطة بالتدابير الاحترازية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، الموصى بها من قبل وزارة الداخلية لحماية المواطنين من فيروس “كورونا” المستجد، خاصة بعد الارتفاع المخيف في حالات الإصابة وعدد الوفيات، وشنت، نهاية الأسبوع الماضي، حملات شملت قاعات الأفراح والمطاعم والمقاهي والحانات، غيرأكمل القراءة »
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