أسواق
خمـس سنـوات غيـر كافيـة
اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب أوضح أن النسيج الاقتصادي يشكو اختلالات عميقة اعتبر محمادي راشدي اليعقوبي أن إقرار قانون إطار للإصلاح الجبائي، سيوفر رؤية واضحة للبرلمان ولدافعي الضرائب، وسيعزز الاستقرار الجبائي، واشار إلى مجموعة من الاختلالات التي يعانيها النظام الجبائي المعمول به حاليا، من أبرزها غياب العدالة الضريبية، مؤكدا أنأكمل القراءة »
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