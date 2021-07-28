وطنية
ولد الرشيد يقطف أعيان الانتخابات
الاستقلال يستقطب وافدين من «البام» والأحرار لبسط هيمنته بالجهة يواصل حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث، حملة الاستقطاب الواسعة للأعيان والرموز الانتخابية بمختلف أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء، استعدادا لانتخابات ثامن شتنبر المقبل. ومن بين الوجوه التي جرى احتضانها من قبل حزب “الميزان” بالعيونأكمل القراءة »
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