الرياضة
الجيش يبدأ معركة الانتدابات
اقترب من حسم صفقة الشيبي وفكري يرحل وغموض يلف مستقبل عميمي كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الجيش الملكي شرعت في التفاوض مع عدد من اللاعبين، من أجل تعزيز صفوفه في مرحلة الانتقالات الصيفية، بتنسيق مع المدرب البلجيكي سفين فاندربروك. ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن المفاوضات انطلقت في الفترة الأخيرة، إلاأكمل القراءة »
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