حوادث
قتـل باسـم “الوحـي”
أب أجهز على أبنائه الثلاثة وزوجته الحامل لـ”تخليصهم” من العذاب أحيانا كثيرة تنمحي الحدود وتزول بين حالتي التعقل والجنون، ويقف الإنسان عاجزا عن التمييز والحسم أو الجزم في تصرف شخص من الأشخاص وإيجاد مبرر له، كما حدث منذ سنوات عندما قتل رجل في الخمسين من عمره أبناءه الأربعة وزوجته الحامل.أكمل القراءة »
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