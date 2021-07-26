الصباح الفني
عكرود تنشر كواليس “سيلفي”
اختارت الفنانة سناء عكرود أن تتقاسم مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” كواليس التقاط صورة “سيلفي” في أحد الفضاءات الخارجية، وسط الطبيعة. واعتبرت عكرود أن التقاط صورة “سيلفي” ليس أمرا سهلا، الأمر الذي تؤكده كواليس ذلك من خلال نشر مجموعة من الصورة، والتي علقت عليها قائلة “كواليس تصوير سيلفي…العذاب الأليمأكمل القراءة »
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