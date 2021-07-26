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الصباح الفني

منع الحفلات يعيد فنانين إلى نقطة الصفر

منذ ساعتين
قرار الحكومة أدخلهم مرة أخرى إلى عالم البطالة بعدما استأنفوا نشاطهم الفني صدم الكثير من الفنانين بعد قرار الحكومة الأخير، والمتعلق بمنع الحفلات، وهو ما أعادهم إلى نقطة الصفر، باعتبار أن الكثير منهم، بدأ يقطع مع مرحلة الركود الفني، التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا. وفي الوقت الذي استأنف فيهأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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