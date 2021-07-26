الأولى
اتهامات التلاعب تصل لقجع
طالب فتح الناظور، الممارس بالقسم الوطني هواة، بفتح تحقيق في نتيجة مباراة النادي المكناسي وشباب المسيرة، الأحد الماضي، لحساب الدورة الأخيرة من منافسات بطولة الهواة. ودعا الفريق الناظوري، في رسالة توصلت “الصباح” بنسخة منها، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى التدخل العاجل، من أجل فتح تحقيق فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا