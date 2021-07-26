الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي على صفحتها بفيسبوك “تمارين السعادة تبدأ بقطع العلاقة مع مصدر ألمك، وعدم الالتفات خلفك”. صلاح الدين كتبت الممثلة سلمى صلاح الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “الأسباب ليست سوى نتائج أسباب أخرى”. سماحة كتبت المغنية اللبنانية كارول سماحة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعيأكمل القراءة »
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